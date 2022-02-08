Перепис населення проведуть за підтримки Apple – Зеленський

Всеукраїнський перепис населення в Україні проведуть у 2023 за підтримки американської технологічної компанії Apple. Про це Володимир Зеленський сказав під час Diia Summit, повідомляє Укрiнформ.

«Ми плануємо у 2023 році провести перепис населення спільно з компанією Apple. Ми розробляємо модель електронної митниці. Ми прагнемо зробити Україну світовим ІТ-хабом, лідером з інновацій, лідером з технологій» , - сказав Зеленський.

За його словами, це вже не звучить так фантастично, як звучало раніше. Нині влада працює над розвитком тих цифрових послуг, які потрібні людям.

Раніше Міністерство цифрової трансформації та компанія Apple підписали меморандум про співпрацю, який передбачає, зокрема, допомогу при проведенні перепису населення в Україні. Таким чином Україна може стати другою країною у світі після США, що проведе такий перепис у співпраці з Apple.