СБУ заявила про виявлення у Львові двох ботоферм на 18 тисяч акаунтів
Співробітники правоохоронних органів викрили у Львові одразу дві ботоферми, які працювали на користь РФ, повідомляє Новое время.
Про це розповіли у Службі безпеки України.
Загальна потужність ботоферм становила близько 18 тисяч фейкових акаунтів, які розповсюджували у соцмережах різні фейки для "нагнітання панічних настроїв".
Крім того, їх також використали для хибних повідомлень про "мінування" різних об'єктів, зокрема соціальної та критичної інфраструктури.
Організаторам схеми СБУ назвали трьох місцевих жителів, двоє з яких обладнали свої приміщення під потреби "ботоферм", а третій — забезпечував їхнє технічне обслуговування.
У ході обшуків було вилучено:
- два комплекти GSM-шлюзів: 92 та 375 онлайн-канальних;
- 3 тисячі сім-карт мобільних операторів;
- ноутбуки з доказами протиправної діяльності;
- чорнову бухгалтерію.