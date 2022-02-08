СБУ заявила про виявлення у Львові двох ботоферм на 18 тисяч акаунтів

Співробітники правоохоронних органів викрили у Львові одразу дві ботоферми, які працювали на користь РФ, повідомляє Новое время.

Про це розповіли у Службі безпеки України.

Загальна потужність ботоферм становила близько 18 тисяч фейкових акаунтів, які розповсюджували у соцмережах різні фейки для "нагнітання панічних настроїв".

Фото: СБУ

Крім того, їх також використали для хибних повідомлень про "мінування" різних об'єктів, зокрема соціальної та критичної інфраструктури.

Організаторам схеми СБУ назвали трьох місцевих жителів, двоє з яких обладнали свої приміщення під потреби "ботоферм", а третій — забезпечував їхнє технічне обслуговування.

У ході обшуків було вилучено:

два комплекти GSM-шлюзів: 92 та 375 онлайн-канальних;

3 тисячі сім-карт мобільних операторів;

ноутбуки з доказами протиправної діяльності;

чорнову бухгалтерію.