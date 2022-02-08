Apple купила сервіс для створення музики за допомогою ІІ

Компанія Apple придбала британський стартап AI Music, який використовує штучний інтелект (ШІ) для створення персональної музики, повідомляє Ведомости.

Повідомляється, що угоду було закрито кілька тижнів тому. Її вартість не розкривається; за даними Bloomberg, покупка обійшлася Apple у "відносно невелику" суму. Згідно зі сторінкою стартапу на Linkedin, компанія була заснована у 2016 р., а її штат налічує лише 17 співробітників.

Розроблена AI Music технологія дозволяє генерувати композиції з використанням ШІ та безкоштовної загальнодоступної музики. Ідея полягає в тому, щоб створювати динамічні звукові доріжки, які змінюються в залежності від взаємодії з користувачем. Так, саундтрек у відеогрі може змінюватись залежно від атмосфери, а музика під час тренування – адаптуватися до інтенсивності рухів користувача.