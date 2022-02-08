У Канаді протестувальники проти карантинних обмежень перекрили міст

Рух мостом Амбассадор, який пов'язує Віндзор (провінція Онтаріо) і Детройт (штат Мічиган), майже повністю виявився заблокованим з боку Канади, повідомляє Газета.ru.

Приводом для протесту стали обмеження через ситуацію з коронавірусом. Люди, які виступають проти нових заборон, перекрили рух мостом, виставивши фури, пікапи та легкові машини.

Наразі рух здійснюється лише по одній смузі (зі Сполучених Штатів до Канади).

Ті, хто вийшли на протести, пояснили, що підтримують далекобійників.

Вантажівки були припарковані на південь від поліцейського блокпосту на Меткалф-стріт.

Сам протест триває вже другий тиждень. Співробітники поліції зазначають, що у головній зоні протесту близько 500 вантажних транспортних засобів. Прибрати вантажівки складно за рахунок їх пневматичних гальм, що блокують 18 коліс фури.

Крім того, у канадському місті Оттава оголосили надзвичайний стан.