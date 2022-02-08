Рейтинг банків по прибутку: скільки заробили за 2021 рік

Платоспроможні банки України за січень-грудень 2021 року отримали 77,530 млрд гривень прибутку після оподаткування. Рейтинг за прибутковістю очолює Державний ПриватБанк, який заробив 35,050 млрд гривень, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними Національного банку України (НБУ), на другому банк з іноземним капіталом Райффайзен Банк 4,858 млрд гривень, на третьому приватний ПУМБ - 4,188 млрд гривень. Далі йдуть банк іноземним капіталом МР Банк-3,897 млрд гривень і державний Укргазбанк - 3,820 млрд гривень.

За даними НБУ, 66 з 71 банку отримали прибуток на суму 77,9 млрд гривень, а 5 банків показали збитки на 383 млн гривень.

Нагадавши, прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-грудні 2021 року склала рекордні в історії 77,530 млрд гривень. Це на 95,2% більше, ніж роком раніше (39,727 млрд гривень).

Відзначити, рейтинг за прибутковістю за 2020 рік очолював Державний ПриватБанк, який заробив 25,306 млрд гривень. На другому місці банк з іноземним капіталом Райффайзен Банк Аваль 4,075 млрд гривень, на третьому-державний Ощадбанк-2,832 млрд гривень. Далі йдуть приватний ПУМБ - 2,634 млрд гривень і банк іноземним капіталом ОТП БАНК-1,734 млрд гривень.