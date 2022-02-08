У Франції заявили про незалежну від США позицію ЄС щодо ситуації в Україні

Європейський Союз (ЄС) має незалежну від США позицію щодо кризи в Україні, Брюссель і Вашингтон переслідують різні інтереси. Про це заявив голова Мінфіну Франції Брюно Ле Мер, повідомляє Лента.Ру.

Міністр назвав минулу зустріч президента П'ятої республіки Еммануеля Макрона з російським колегою Володимиром Путіним необхідною для деескалації конфлікту. Він наголосив, що Європа виступає за продовження діалогу.

Ле Мер зазначив, що продовження українського конфлікту спричинить серйозні економічні труднощі.

"Це призведе до стрибка цін на газ, і як наслідок - до стрибка цін на електрику. Це те, чого ми хочемо уникнути" , - уточнив політик.

Переговори лідерів двох країн пройшли в Кремлі 7 лютого і тривали понад п'ять годин. За підсумками Путін заявив, що зустріч із Макроном пройшла у діловому ключі, вона була змістовною та корисною.