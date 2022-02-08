"Наших президентів не віддамо": Аваков записав звернення до Путіна
Ексглава МВС Арсен Аваков записав звернення до Володимира Путіна після заяв про те, що Росія готова надати політичний притулок Порошенку.
Відповідне відео Аваков опублікував у Instagram.
Він заявляє, що Україна не віддасть "товаришу Путіну" ще одного українського президента.
"І лаяти, і хвалити, і до відповідальності закликати Президентів України будуть самі українці!" - написав ексміністр.
Раніше під час спільної пресконференції після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий надати політичний притулок п'ятому президенту України Петру Порошенку.