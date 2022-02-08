"Наших президентів не віддамо": Аваков записав звернення до Путіна

Ексглава МВС Арсен Аваков записав звернення до Володимира Путіна після заяв про те, що Росія готова надати політичний притулок Порошенку.

Відповідне відео Аваков опублікував у Instagram.

Він заявляє, що Україна не віддасть "товаришу Путіну" ще одного українського президента.

"І лаяти, і хвалити, і до відповідальності закликати Президентів України будуть самі українці!" - написав ексміністр.

Подивитися цю публікацію в Instagram Публікація від Arsen Avakov (@arsenik78)

Раніше під час спільної пресконференції після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном президент Росії Володимир Путін заявив﻿, що готовий надати політичний притулок п'ятому президенту України Петру Порошенку.