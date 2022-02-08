У Кремлі спростували інформацію про угоду Путіна та Макрона щодо України

Росія та Франція не могли укласти жодних "угод", пов'язаних зі зниженням напруженості у відносинах з Україною. Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков, повідомляє РБК.

Про те, що Москва та Париж домовилися про низку відповідних заходів, раніше писала з посиланням на джерела газета The Financial Times (FT).

"FT, звичайно ж, написала по суті неправильно. Москва і Париж не могли укласти жодних угод, це просто неможливо. Тому що Франція є і членом ЄС, і членом НАТО, де Франції не належить лідерство, лідерство належить іншій країні", - сказав прессекретар президента Росії.

За даними FT, президент Франції Емманюель Макрон під час візиту до Москви домовився з російським колегою Володимиром Путіним, що Москва не робитиме нових "військових ініціатив" . Росія нібито також погодилася взяти участь у діалозі щодо розгортання власних збройних сил.

Газета вказала, що попередні домовленості потребують схвалення Вашингтона.