Знижки на авіаквитки: що пропонують МАУ и Wizz Air до Дня закоханих

Традиційно до Дня закоханих 14 лютого, що давно вже перетворилося на "свято маркетингу", авіакомпанії світу пропонують різноманітні знижки.﻿, повідомляє УНІАН.

Знижки від МАУ

Так, українська авіакомпанія МАУ вже анонсувала знижки до -25% на рейси з України до низки міст світу. Придбати акційні квитки можна будет з 8 по 14 лютого 2022 року, а подорожі за ними мають бути здійснені з 28 лютого по 31 травня 2022 року.

Зокрема, квитки за акційними цінами можна придбати з Києва до Вільнюса (від 664 гривень), до Берліна (від 1003 гривень), до Мілану (від 1258 гривень), до Мюнхена (від 1272 гривень), до Риму (від 1328 гривень), до Тбілісі (від 1470 гривень), до Праги (від 1470 гривень), до Ларнаки (від 1696 гривень), до Афін (від 1710 гривень), до Барселони (від 1738 гривень), до Стамбулу (від 1893 гривень). Також дещо дорожче можна придбати квитки зі знижками до Кишеніва, Баку, Лондона, Парижа та Женеви. Крім того, є акційні пропозиції до низки міст світу з Одеси, в тому числі до Каїру та Дубая.

Знижки від Wizz Air

Водночас популярний в Україні угорський лоукостер Wizz Air поки не такий щедрий. 8 лютого з 00:00 до 23:59 за центральноєвропейським часом (година різниці з Києвом) авіакомпанія запропонувала знижки 20% на вибрані рейси. Усі перельоти потрібно здійснити до 31 березня 2022 року, проте полетіти за ними можна буде і 14 лютого. Акція поширюється лише на бронювання, здійснені на сайті wizzair.com або в мобільному додатку WIZZ. Дія акції не поширюється на групові бронювання.

Втім, є ймовірність, що протягом наступного тижня Wizz Air запропонує ще кілька варіантів знижок.

Знижки від інших авіакомпаній

Як показує практика, ближче до 14 лютого свої варіанти знижок можуть запропонувати й інші популярні в Україні авіакомпанії, в тому числі ірландський лоукостер Ryanair, а також українські бюджетні авіаперевізники Sky Up та Bees Airline. Тож, якщо плануєте подорожі найближчим часом, радимо вам слідкувати за новинами в соціальних мережах авіакомпаній, рейси яких вас цікавлять.