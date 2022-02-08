Subaru показала гоночний варіант купе BRZ

Японська компанія Subaru представила на домашньому ринку гоночну версію Cup Car Basic. Вона підготовлена підрозділом STi для використання в кільцевих автоперегонах, повідомляє Обозреватель.

Від своїх дорожніх побратимів новинка відрізняється каркасом безпеки, спортивними кріслами з 6-точковим ременем для водія та 16-дюймовими сталевими дисками. Також зі штатної комплектації прибрали бічні подушки та шторки безпеки.

Новинка отримала каркас безпеки. Джерело: Subaru

Під капотом розташовується атмосферний 2,4-літровий опозитний двигун, який розвиває 235 к.с. потужності та 250 Нм крутного моменту. Вся ця міць передається до задніх провідних колес через 6-ступінчасту "механіку" та диференціал обмеженого тертя. Останній отримав покращене охолодження. Також з урахуванням гоночної специфіки автомобіль забезпечили ефективнішим масляним радіатором.

Покупці зможуть придбати автомобіль в одному з 7 фірмових кольорів: двох варіантах синього, червоного, білого, сріблястого, сірого та чорного.

Toyota GR86 та Subaru BRZ у версії Cup Car Basic. Джерело: Subaru

BRZ Cup Car Basic буде доступний виключно на японському ринку за ціною від 3338500 ієн ($28934). Новинка призначена для бажаючих взяти участь у фірмовому кільцевому чемпіонаті Toyota Gazoo Racing GR86/BRZ Cup, що стартує у середині липня. Поряд із Subaru у ньому братиме участь брат-близнюк від Toyota.