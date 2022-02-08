Макрон заявив, що домігся від РФ деескалації

Макрон заявив, що домігся від РФ деескалації

Президент Франції Еммануель Макрон після переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що у Москві досяг мети деескалації кризи навколо України, повідомляє Корреспондент.

"Нам було необхідно зупинити ескалацію та відкрити нові можливості. Ця мета досягнута", - заявив Макрон.﻿

За його словами, "довіра до Франції (у світі) зросла".

У свою чергу глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив﻿, що в Києві очікують дізнатися, які "сигнали" Макрон привіз із Москви.

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