Макрон заявив, що домігся від РФ деескалації
Президент Франції Еммануель Макрон після переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що у Москві досяг мети деескалації кризи навколо України, повідомляє Корреспондент.
"Нам було необхідно зупинити ескалацію та відкрити нові можливості. Ця мета досягнута", - заявив Макрон.
За його словами,
"довіра до Франції (у світі) зросла".
У свою чергу глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що в Києві очікують дізнатися, які "сигнали" Макрон привіз із Москви.