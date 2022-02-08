Кулеба сказав, чи змінилася ситуація на кордоні України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оцінив, якою на сьогодні є загроза вторгнення Росії в Україну.﻿ Про це він сказав під час спільної пресконференції з міністрами закордонних справ Чехії, Австрії та Словаччини, повідомляє УНІАН.

"Безпекова ситуація залишається загалом незмінною. Ми не бачимо жодного відведення з боку РФ їхніх військ від кордону України. Не бачимо наразі жодних зусиль Росії з деескалації. Ми бачимо, що зараз базовий сценарій РФ полягає в намаганнях дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні з використанням загрози силою, але ще не самої збройної сили" , – зазначив міністр.

При цьому Кулеба наголосив, що Україна готується до будь-якого сценарію розвитку ситуації.