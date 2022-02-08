Валютний ринок вівторка: хід торгів
У вівторок на міжбанківському валютному ринку знову спостерігаються різкі коливання і зміна тренду.
З ранку під тиском зростаючої пропозиції від продавців валюти котирування безготівкового долара опустилися до 27,90 гривень на купівлі та 27,925 гривень на продажу. Ці ціни здалися привабливими для спекулянтів: вони почали купувати валюту, фіксуючи прибуток від продажів минулого тижня, і цим спровокували зростання попиту. Їхні дії спонукали до покупок й імпортерів, які сподівалися на продовження зміцнення гривні. В результаті долар знову повернувся до позначки 28 гривень, а кілька угод пройшли навіть дорожче.
Миттєво відреагував на те, що відбувається на міжбанку і готівковий валютний ринок. Вранці столичні оптові обмінники розпочали продаж готівкового «американця» по 27,92-27,93 гривень, але вже до обіду цінник підняли до 28,02-28,04 гривень. Втім, як прокоментували ситуацію представники великої мережі обмінних пунктів столиці,
«попит не зріс. Просто переставили цифри за міжбанком». Вже кілька днів фіксується зниження інтересу до покупок готівкової валюти, викликане зміцненням гривні.
Євро на FOREX у вівторок намагається розвинути корекцію зростання, що почалася вчора. На момент написання статті він опустився до 1,1396 долара і знову піднявся на 30 пунктів, до позначки 1,1426. Готівковий євро вранці продавали по 31,82-31,85 гривень, а до обідньої перерви, слідом за доларом, цінник підняли до 31,92-31,94 гривень.
Російський рубль продовжує зміцнюватися до долара та євро. До 13:00 за київським часом він досяг 75,05 руб/$ і зростає далі, тому аналітики не відкидають відновлення інтервенцій Центробанку Росії з купівлі валюти. Готівковий рубль у столиці подорожчав на 2 копійки, до 3,69-3,70 гривень за 10 рублів.
На численні прохання ми додаємо в наш денний огляд кілька слів про ситуацію на криптовалютному ринку. Біткоїн сьогодні подешевшав до 43520,96 доларів за монету після того, як раніше вранці досяг 45292 доларів за 1BTC. Короткострокові інвестори розпочали фіксацію прибутку на покупки «криптовалюти №1», чим викликали зниження ціни біткоїну. Слідом за ним дружно пішли вниз та інші криптовалюти.