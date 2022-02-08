Валютний ринок вівторка: хід торгів

У вівторок на міжбанківському валютному ринку знову спостерігаються різкі коливання і зміна тренду.

З ранку під тиском зростаючої пропозиції від продавців валюти котирування безготівкового долара опустилися до 27,90 гривень на купівлі та 27,925 гривень на продажу. Ці ціни здалися привабливими для спекулянтів: вони почали купувати валюту, фіксуючи прибуток від продажів минулого тижня, і цим спровокували зростання попиту. Їхні дії спонукали до покупок й імпортерів, які сподівалися на продовження зміцнення гривні. В результаті долар знову повернувся до позначки 28 гривень, а кілька угод пройшли навіть дорожче.

Миттєво відреагував на те, що відбувається на міжбанку і готівковий валютний ринок. Вранці столичні оптові обмінники розпочали продаж готівкового «американця» по 27,92-27,93 гривень, але вже до обіду цінник підняли до 28,02-28,04 гривень. Втім, як прокоментували ситуацію представники великої мережі обмінних пунктів столиці, «попит не зріс. Просто переставили цифри за міжбанком» . Вже кілька днів фіксується зниження інтересу до покупок готівкової валюти, викликане зміцненням гривні.

Євро на FOREX у вівторок намагається розвинути корекцію зростання, що почалася вчора. На момент написання статті він опустився до 1,1396 долара і знову піднявся на 30 пунктів, до позначки 1,1426. Готівковий євро вранці продавали по 31,82-31,85 гривень, а до обідньої перерви, слідом за доларом, цінник підняли до 31,92-31,94 гривень.

Російський рубль продовжує зміцнюватися до долара та євро. До 13:00 за київським часом він досяг 75,05 руб/$ і зростає далі, тому аналітики не відкидають відновлення інтервенцій Центробанку Росії з купівлі валюти. Готівковий рубль у столиці подорожчав на 2 копійки, до 3,69-3,70 гривень за 10 рублів.

На численні прохання ми додаємо в наш денний огляд кілька слів про ситуацію на криптовалютному ринку. Біткоїн сьогодні подешевшав﻿ до 43520,96 доларів за монету після того, як раніше вранці досяг 45292 доларів за 1BTC. Короткострокові інвестори розпочали фіксацію прибутку на покупки «криптовалюти №1», чим викликали зниження ціни біткоїну. Слідом за ним дружно пішли вниз та інші криптовалюти.