Кінокритики назвали ймовірних переможців "Оскара" у 2022 році

Престижна американська кінопремія "Оскар" відбудеться цього року вже 27 березня, тому кінокритики почали активно представляти своїх претендентів на перемогу в тій чи іншій номінації. Букмекери видання The Guardian пророкують перемогу фільмам "Маленька мама", "Незнайома дочка", "Сувенір: Частина 2" та "Сядь за кермо моєї машини", повідомляє Обозреватель.

Список можливих переможців з'явився на сайті британської газети. Крім кінокартин, критики також назвали чотирьох режисерів, які, на їхню думку, гідні золотої статуетки.

Журналіст Марк Кермод вважає, що найкращим фільмом 2022 року має стати фантастична драма від французької режисерки Селін Сьямми під назвою "Маленька мама". Кінокартина розповідає історію про восьмирічну дівчинку Неллі. Гуляючи лісом, вона зустрічає свою однолітку, дуже схожу на неї зовні. Ім'я другої дитини – Маріон. Так само звуть маму головної героїні. Крім того, кінокритик вважає, що авторка фільму має забрати нагороду в номінації "Найкращий режисер".

Букмекер Венді Айд ставить на перемогу дебютної повнометражної роботи актриси Меггі Джілленхол "Незнайома дочка". Фільм заснований на однойменній новелі Елени Ферранте. Психологічна драма знайомить глядача з викладачкою англійської мови Ледою, котра розійшлася з чоловіком. У відпустці вона зустрічає молоду маму Ніну та починає відчувати до неї тривожне тяжіння. А ось звання найкращого режисера Айд віддала Джейн Кемпіон за кінострічку "Влада пса" з Бенедиктом Камбербетчем.

Актор і критик Сімран Ханс упевнений у перемозі американо-британської романтичної драми "Сувенір: Частина 2" Джоен Хогг. Рецензенти називають роботу "великою метамелодрамою нашого часу, розумною і несамовитою". "Найкращим режисером", на думку Ханса, має стати Яніце Браво за картину "Зола".

Кінокритик Гай Лодж назвав ймовірним переможцем у номінації "Найкращий фільм" японську драму "Сядь за кермо моєї машини". Кінострічка вже здобула велике визнання на багатьох кінофестивалях. Вона розповідає про театрального режисера Юсуке, якому потрібно поставити п'єсу Чехова "Дядя Ваня", та про його особистого водія, мовчазну дівчину Місакі. Виявляється, обидва втратили близьких людей. Також Лодж пророкує перемогу в номінації "Кращий режисер" мексиканці Тетяні Уесо, яка зняла "Молитви про вкрадених".