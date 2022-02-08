Чаус розповів, як його викрадали із Молдови

Народний депутат від партії Порошенка "Європейська солідарність" Володимир Ар'єв взяв інтерв'ю у судді Миколи Чауса, яке раніше анонсував колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко, повідомляє Страна UA.

Під час бесіди Микола Чаус розповів, як його вивозили минулого року з Молдови з мішком на голові та робили йому уколи.

"Вони поклали мене на підлогу біля пасажирського сидіння, і друга людина сів мені на голову і тримала. Коли я намагався вилізти, він мене бив кулаками по спині, по нирках. Це тривало хвилин 20-30. Потім вони мене пересадили в "пиріжок" синього чи зеленого кольору... Вони дали мені укол, ще раз зв'язали руки та ноги, і ми поїхали" , - розповів він.

Після прибуття в місце, де його тримали, за словами Чауса, перед ним поклали папір зі свідченнями, в яких він мав зізнатися. У документі було зазначено, що його вивозили у 2016 році до Молдови за наказом Порошенка та що він був у нього в кабінеті.

Крім того, Ар'єв від себе додав, що викрадали Чауса із Молдови співробітники української розвідки. Депутат порівняв це із "методами сталінських часів". Також Ар'єв анонсує нову партію одкровень Чауса, які він опублікує пізніше.