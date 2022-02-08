Основні ознаки виснаженої психіки

Коли ми постійно перебуваємо у стані стресу і нічого не робимо для його усунення, тіло починає посилати сигнали, що психіка перебуває у сильній напрузі, повідомляє Країна здоров'я.

Поганий сон. Ви можете повертатися без сну всю ніч або не можете швидко заснути, хоча до цього вдень відчували сильну втому. Подібним симптомом нерідко проявляється стрес.

Підвищена дратівливість. Вас постійно щось чи хтось дратує, і ви швидко втрачаєте терпіння? Можливо, проблема зовсім не в інших, а в тому, що ваші нерви через постійну напругу все гірше справляються з рутинним стресом.

Перепади настрою. Виснажена стресом та відсутністю відпочинку психіка впливає на те, що гормони "виходять з ладу", і наслідком цього стає мінливий настрій – протягом дня він може змінюватися від радості та наснаги до відчуття тотального нещастя та ридання.