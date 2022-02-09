Найкращі країни для інвестиційної міграції — Індекс нерухомості-2022

Рейтинг країн з найбільш привабливою інвестиційною нерухомістю для отримання громадянства чи посвідки на проживання очолили ОАЕ, Іспанія, Чорногорія, Туреччина та Португалія, повідомляє Новое время.

Про це свідчать результати Індексу нерухомості-2022, розрахованого компанією Henley & Partners у співпраці з агентством Deep Knowledge Analytics.

Дослідження охоплює 16 країн, аналізує їх за 30 різними параметрами та враховує понад 300 елементів даних. Серед основних параметрів: репутація, якість життя, розмір ВВП, сума інвестицій та вартість нерухомості, дохід від оренди, вимоги до проживання та володіння, ліквідність та лояльність до криптовалют.

Індекс нерухомості очолив Емірат Дубай в ОАЕ, отримавши найвищі оцінки щодо прибутковості від оренди та вартості нерухомості в порівнянні з іншими великими міжнародними центрами. Привабливість місцевої нерухомості підкріплюється також репутацією країни як безпечної для проживання, умовами працевлаштування та силою економіки.

Іспанія посідає друге місце у загальному рейтингу завдяки найвищому балу за параметром ВВП. Країна є одним із найпопулярніших напрямків для інвестицій у нерухомість у Європі. Іноземні громадяни можуть без обмежень інвестувати у житлову, комерційну чи земельну власність як на материку, так і на островах.

Третє місце в Індексі займає Чорногорія, яка стала одним із кращих напрямків для життя та переїзду інвесторів, а також купівлі нерухомості у Середземномор'ї. Асортимент нерухомості варіюється від прибережних до гірськолижних курортів. Відсутність обов’язкового періоду володіння або вимоги до проживання для інвесторів дали Чорногорії додаткові бали за цими двома критеріями. Учасники програми Громадянство через інвестиції можуть не відмовлятися від інших громадянств при отриманні чорногорського паспорта. В інших випадках подвійне громадянство у Чорногорії заборонено.

Інфографіка: Henley & Partners

Індекс — інтерактивний інструмент, тому кожен користувач може ранжувати його критерії на власний розсуд. Зробити це можна за посиланням.

Як підкреслив Якопо Замбоні, директор з роботи з приватними клієнтами компанії Henley & Partners Switzerland AG: «Індекс нерухомості - тому і унікальний інструмент, що, вибираючи один або кілька ключових параметрів, важливих саме для клієнта, країни можуть змінювати позицію у рейтингу. Наприклад, якщо інвестор хоче придбати нерухомість для того, щоб переїхати всією сім'єю з маленькими дітьми та літніми батьками, то репутація країни, якість життя та відсутність вимог до проживання будуть ключовими параметрами. А якщо інвестор хоче купити нерухомість тільки з метою заробітку, потрібно дивитися на параметри прибутковості і ліквідності. Індекс нерухомості дозволяє це зробити».

Загалом, у 2021 році компанія Henley & Pаrtners зафіксувала 80% зростання запитів щодо інвестиційних програм набуття громадянства та посвідки на проживання порівняно з 2020 роком. Громадяни різних країн світу все частіше цікавляться комбінованим рішенням — можливістю отримати громадянство або посвідку на проживання у країні через придбання нерухомості.

Henley & Partners — міжнародна компанія, що працює у сфері інвестиційної міграції. Компанія консультує приватних клієнтів з питань планування місця проживання, щодо можливостей отримання другого громадянства або посвідки на проживання через офіційні державні інвестиційні програми.