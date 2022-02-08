Пєсков: РФ не відмовляється від потенційної зустрічі Путіна та Зеленського

Росія не відмовляється від можливої зустрічі президента РФ Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського і буде до неї готова, якщо це допоможе "розрубати гордіїв вузол" на сході України. Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

"Що стосується зустрічі [Путіна] з Зеленським, то апріорі від неї ніхто не відмовляється. Якщо ця зустріч дійсно допоможе розрубати цей вузол, що став уже гордієвим, в ситуації на південному сході країни, [РФ] буде готова зустрічатися з ким завгодно" , - сказав він.

При цьому Пєсков зазначив, що для проведення такої зустрічі необхідно визначити її кінцеву мету.

"Спочатку потрібно зрозуміти, зустрічатися [президентам РФ та України] з якою метою, з яких питань і орієнтуючись на який результат. Цього розуміння поки що не визріло" , - сказав представник Кремля.

Раніше офіційний представник турецького лідера Ібрагім Калин повідомив, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запросив Путіна та Зеленського, щоб "залагодити розбіжності" між двома країнами. Пєсков своєю чергою вказував, що терміни можливої поїздки Путіна до Туреччини поки що не визначені.