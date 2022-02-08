Скільки грошей заощадила Україна завдяки цифровим послугам

Завдяки запуску повністю автоматичних послуг, де не потрібно втручання чиновників, українці заощаджують мільярди гривень та тисячі годин свого часу, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Результати опитувань дають можливість говорити про значний економічний ефект від впровадження електронних державних послуг. Поточний рівень користування онлайн-послугами дозволяє оцінити реальну економію в 14,7 млрд грн за 2020-2021 роки" , — зазначив глава уряду.

За словами Шмигаля, сьогодні Україна стала єдиною державою у світі, де державну допомогу можна отримати за декілька кліків у смартфоні.

Прем'єр додав, що швидка цифровізація стала можливою, зокрема, завдяки запровадженню посади заступників із цифрової трансформації в усіх державних органах. Він зауважив, що формування нової структури вже завершується на регіональному рівні.