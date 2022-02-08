Серцево-судинні захворювання: як уникнути

Захворювання серцево-судинної системи, особливо інфаркт та інсульт пов'язані з дуже багатьма факторами. За даними ВООЗ, найбільший внесок у ризик раптової смерті роблять три основні фактори ризику: артеріальна гіпертензія, гіперхолестеринемія (дисліпідемія) і куріння, повідомляє Здоровьесберегающий канал.

Щоб запобігти серцево-судинним захворюванням (скорочено CCЗ), потрібно проводити профілактику та заповнювати дефіцити. Важливо, щоб мінерали та вітаміни для серця були в організмі у достатній кількості.

Первинна профілактика включає раціональний режим праці та відпочинку, збільшення фізичної активності, обмеження кухонної солі, відмову від алкоголю та куріння, зниження калорійності їжі та маси тіла. По суті, саме первинна профілактика дозволяє зберегти раціональні умови життєдіяльності людини.

Вторинна (медикаментозна та немедикаментозна) профілактика проводиться диференційовано з групами пацієнтів з верифікованими ССЗ з метою попередження рецидивів захворювань, розвитку ускладнень у осіб з реалізованими факторами ризику, зниження захворюваності та смертності від цих хвороб, покращення якості життя пацієнтів.

Дивіться докладніше у відео.