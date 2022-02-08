Глава МЗС Німеччини відвідала Донецьку область

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відвідала селище Широкине на Донеччині.

Про це написала в Twitter перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

"Разом із федеральним міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок відвідали Широкине. Колись прибережне селище біля моря, апокаліптично виглядає у 21 столітті. Військові, міни та собаки. Російська агресія проти України виглядає так. Вдячні Німеччині за підтримку та сприяння у стримуванні Росії від подальшої ескалації" , - заявила Джапарова.