Зеленський змінив посла України у Польщі

Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Дещицю з посади посла України у Польщі та призначив на цю посаду Василя Зварича, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідні укази №№43/2022 та 44/2022 від 8 липня розміщені на сайті глави держави.

Зварич раніше обіймав посаду директора Другого територіального департаменту Міністерства закордонних справ України, а перед тим тривалий час був заступником директора Департаменту інформаційної політики українського зовнішньополітичного відомства.

Дещицю було призначено послом у Польщі у 2014 році, раніше якийсь час обіймав посаду виконувача обов'язків міністра закордонних справ України.