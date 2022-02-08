Смартфони за вакцинацію: Федоров розповів подробиці

Смартфони за вакцинацію: Федоров розповів подробиці

Запис на отримання смартфонів для вакцинованих українців віком від 60 років розпочнеться у квітні 2022 року, розповів віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У квітні розпочнеться перший етап проєкту: запис тих, хто хоче отримати смартфон. Коли розпочнеться другий етап - отримання смартфонів, - залежить від виготовлення самих пристроїв. Ми окремо це анонсуватимемо. Але ми плануємо більшу частину цього проєкту реалізувати вже цього року", - сказав він на брифінгу журналістам під час "Дія.Саміт" у вівторок.

За його словами, ще не визначено, які це будуть пристрої.

На запитання щодо джерела фінансування цього проєкту віцепрем'єр не відповів.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський анонсував нову державну програму, в рамках якої всі вакциновані українці віком від 60 років можуть отримати безкоштовний смартфон та пільговий тариф.

Очікується, що смартфони зможуть отримати 8,5 млн громадян.

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