Нафта подешевшала

Ціни на нафту еталонних марок падають під час торгів у вівторок, у фокусі - переговори Вашингтона та Тегерана щодо іранської ядерної програми, повідомляє Интерфакс.

Квітневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:20 за київським часом подешевшали на $2,02 (2,18%) – до $90,67 за барель.

Вартість ф'ючерсу на WTI на березень на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) знизилася на $1,73 (1,89%) - до $89,59 за барель.

Переговори щодо ядерної угоди з Іраном відновляться 8 лютого. У разі успішного результату переговорів країна зможе відновити експорт нафти, збільшивши глобальну пропозицію.

Раніше The Wall Street Journal повідомила, що адміністрація президента США Джо Байдена скасувала низку санкцій щодо цивільних атомних проєктів в Ірані, намагаючись повернути Тегеран до дотримання умов Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо ядерної програми республіки, прийнятого у 2015 році.

"Побоювання з приводу пропозиції, можливо, починають стихати, оскільки ринок бачить сигнали прогресу на переговорах США з Іраном, через що ціни на нафту трохи впали, але залишаються вищими за позначку $90 за барель", - написала старший аналітик Rystad Energy Луїза Діксон.

Проте геополітична напруженість навколо України, невисокий рівень світових поставок палива і нездатність низки країн ОПЕК+, що зберігається, наростити видобуток до узгоджених рівнів продовжують надавати підтримку цінам.