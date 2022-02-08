Данія підвищить готовність армії, щоб підтримати НАТО

Уряд Данії за рекомендацією Міноборони ухвалив рішення щодо підвищення готовності національних збройних сил для забезпечення підтримки зусиль НАТО в умовах напруженості навколо України. Про це з посиланням на пресреліз військового відомства королівства, повідомляє ТАСС.

Готовність данського батальйону, призначеного для швидкого реагування НАТО, буде підвищена до одного-п'яти днів. Крім того, буде підвищено готовність до відбиття повітряного нападу.

У разі оперативної необхідності на острів Борнхольм буде перекинуто два літаки F-16. Подібний захід уже вживався "на тлі підвищення активності російської авіації поблизу повітряного простору Данії".

Підвищення загальної готовності означає, що збройні сили не займатимуться, як це було раніше, виконанням завдань на кордоні та охороною цивільних об'єктів у Копенгагені. Наразі вирішується, кому будуть передані ці завдання – поліції чи ополченню.