Що постелити на підлогу замість килима: 5 цікавих ідей

Помилковий вибір матеріалу для покриття може зіпсувати весь ремонт і зробити життя в будинку некомфортним. Підлога повинна відповідати ряду критеріїв - вона повинна бути красивою, міцною, безпечною і довговічною, повідомляє Профиль.

Килим - комфортне м'яке покриття, проте це не єдине рішення. Є й інші менш стандартні варіанти, які можна постелити на підлогу. Вони мають свої переваги та особливості. Щоб інтер'єр був затишним та естетичним, можна використати одну з ідей, що пропонують заміну килимам.

Джутові циновки

Поціновувачам екостилю та скандинавського мінімалізму може сподобатися покриття із міцного джутового шпагату. Безворсові циновки роблять із тропічної рослини, схожої на тростину. По такій поверхні приємно ходити босоніж. Покриття екологічно та легко чиститься.

Килим зі штучного хутра

Шкуру зі штучного хутра можна постелити і у вітальні, і спальні. На відміну від натурального, таке хутро не вимагає складного спеціального догляду. Шкури темного кольору можна пилососити і розчісувати, світлі на додачу до цього іноді доведеться здавати в хімчистку. Невеликі килимки з коротким ворсом можна прати у машині на делікатному режимі.

Утеплений лінолеум

Сучасний лінолеум, що утеплює, може імітувати структуру дерева, тому його часто використовують у сучасних дизайн-проектах. Покриття на спіненій основі має гарні шумопоглинаючі та теплоізоляційні властивості. Лінолеум має високу зносостійкість і легко миється.

Також лінолеум виробляють на основі з повсті або джуту. Таке покриття буде дуже м'яким і приємним, але вимагатиме дбайливого звернення та особливого догляду. Утеплений лінолеум доречний у дитячій кімнаті, спальні та вітальні.

Пробкова підлога

Екологічна пробкова підлога з красивою текстурою теж може стати заміною килима. Покриття з деревної кори має високу теплоізоляцію і добре поглинає шум. Воно пружне та комфортне, за ним легко доглядати за допомогою пилососа та вологої ганчірки. До того ж корок відштовхує пил. Таке покриття слід берегти від механічних впливів.

Ковролін

Ковролін сподобається тим, хто воліє ходити по дому без капців. Його легко укладати, він добре зберігає тепло і має приємну, м'яку структуру. Якщо правильно доглядати це покриття, воно прослужить довго. Проте ковролін потребує частого догляду за допомогою спеціальних засобів для чищення. Деякі види плям вивести з нього набагато складніше, ніж з інших покриттів.