Nvidia вперше обігнала Meta з капіталізації

Американський розробник відеокарт Nvidia вперше обігнав із капіталізації американську компанію Meta (власника Facebook) і став сьомою за величиною компанією у США, повідомляє Прайм.

"Nvidia Corp. стала сьомою за величиною компанією в США в понеділок, вперше обійшовши материнську компанію Facebook - Meta Platforms Inc", - пише видання MarketWatch.

За даними Dow Jones Market Data, які наводить газета, Nvidia завершила торгову сесію в понеділок із ринковою вартістю 618,2 мільярда доларів, а Meta закрилася з ринковою вартістю 612,2 мільярда доларів. Акції Nvidia подорожчали на 1,7% за торговельну сесію, тоді як акції Facebook втратили 5,1%.

Nvidia була 15-ою за величиною компанією США рік тому та 50-ою за величиною два роки тому. Раніше вона посідала 7 місце, коли обіграла Berkshire в листопаді минулого року, але в понеділок компанія вперше випередила Meta.

Виробник графічних процесорів Nvidia був заснований у 1999 році. Компанія також займається розробками у сфері штучного інтелекту. Штаб-квартира знаходиться в Санта-Кларі, штат Каліфорнія. Число співробітників налічує понад 11 тисяч людей.