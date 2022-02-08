Ющенко звернувся до українців із закликом об'єднатися

Колишній президент України Віктор Ющенко звернувся до українського народу, закликавши його об'єднатися в боротьбі із зовнішніми викликами, які стоять перед Україною. Про це він написав у себе на Facebook.

"Дорогі співвітчизники, ми переживаємо сьогодні важкі часи, але, я впевнений, великі і значущі. Як ніколи раніше, сьогодні потрібна наша єдність, наша консолідованість у питанні створення сильної України. Наша сила – це єдність навколо рідної держави", – написав експрезидент.

За його словами, "держава не будується завтра чи післязавтра – держава будується сьогодні".

"В історії кожної держави виникають відповідальні моменти, які дають поштовх до ухвалення одних із найважливіших питань, особливо зовнішніх викликів для нації", – вважає Ющенко.

Також він визначив пріоритети безпосередньо самої України. На його думку, це безпека, стабільність та "захист української демократії та свободи" .