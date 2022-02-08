Наслідки "Омікрону" можуть викликати інфаркти та інсульти – лікар

Попри порівняно легкий перебіг захворювання в інфікованих штамом "Омікрон" наслідки хвороби можуть бути важкими - інфаркти та інсульти, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це повідомив генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова Сергій Риженко під час брифінгу.

"Захворюваність на "Омікрон" різко йде догори. Частіше він має перебіг як звичайна застуда. Але дуже багато людей сьогодні йдуть до приймального відділення і просять, щоб їм зробили комп'ютерне дослідження. Кількість таких пацієнтів збільшилося вдвічі" , - сказав він.

Риженко зазначив, що поруч з "Омікроном" продовжує циркулювати штам "Дельта", який дає ускладнення на легені у вигляді пневмонії. Наразі у стаціонарі лікарні Мечникова перебуває 75 пацієнтів із середнім і важким перебігом коронавірусної хвороби. З них 18 - хворі у важкому стані, якими опікуються реаніматологи; вони дихають за кисневої підтримки. У лікарні також перебуває 20 вагітних, які, за словами Риженка, важче переносять інфекцію.

Також лікар зауважив, що наслідки хвороби можуть бути тяжкими.

"Деякі вважають, що "Омікрон" - легкий вірус, його легко переносити. Але ті ураження, які виникають після цієї інфекції, дуже важкі - інфаркти та інсульти. Грип проходить по симптоматичній картині дуже схожій на "Омікрон". Але при грипі кров розріджується, а при ковіді йде тромбоутворення" , - зазначив Риженко.

Він наголосив на необхідності вакцинації і дотримання карантинних норм.

Також лікар дав поради щодо харчування. За його словами, солодке гальмує одужання. Тому закликав утриматися від солодощів, натомість збільшивши у раціоні кількість продуктів, які містять антиоксиданти.