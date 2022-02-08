Nissan припиняє розробку ДВС для всіх країн, крім однієї
Другий за величиною автовиробник Японії, компанія Nissan згортає розробку двигунів внутрішнього згоряння для всього світу. Виняток зроблено лише для Сполучених Штатів, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.
На цей момент Nissan вже припинив роботи над новими моторами для європейського ринку. Це пов'язано з введенням у 2025 році нового екологічного стандарту Євро-7. В таких умовах займатися випуском ДВС стане просто невигідним. Наступними бензинових і дизельних моторів позбавлять Японію і Китай.
А ось розробку і модернізацію двигунів для США, правда, в обмежених обсягах японський автовиробник продовжить. Річ у тому, що в Північній Америці надзвичайно популярні працюють на викопному паливі великі позашляховики та пікапи. Хто ж відмовиться від такого величезного шматка ринкового пирога?
В той самий час роботи над гібридними установками, до складу яких входять ДВС, Nissan поки продовжить. За словами поінформованих джерел під такі машини будуть модернізуватися ДВС що існують .