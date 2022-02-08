Чаус зробив заставу, щоб вийти з-під арешту – джерело

Колишній суддя Микола Чаус вніс заставу, щоб вийти з-під домашнього арешту, повідомляє УНІАН.

Про це повідомило джерело видання в правоохоронних органах.

За словами співрозмовника, Чаус вчора вніс кошти застави, розмір якої становить 718 тисяч гривень.

Разом з тим, в пресслужбі Вищого антикорупційного суду зазначили, що наразі офіційного підтвердження від бухгалтерії суду стосовно застави в них немає.

Джерело видання "Страна" також повідомляє про внесення застави Чаусом.