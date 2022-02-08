В Україні стартують продажі нового кросовера Haval

Офіційний дистриб'ютор автомобілів HAVAL та Great Wall в Україні відкриває попереднє замовлення на позашляховик нового формату 3/4 – HAVAL DARGO, повідомляє Автоцентр.

Скористайтеся можливістю стати одним із перших власників сучасного та потужного позашляховика, який не схожий на інших ні зовнішнім виглядом, ні силою характеру.

Популярна індивідуальність: За що покупці люблять DARGO?

Якщо Ви запитаєте, чому саме цей позашляховик набуває стрімкої популярності на ринку Китаю, ми відповімо: адже це HAVAL, а HAVAL вміє дивувати споживачів та пропонувати технологічні продукти, які відповідають потребам нового часу.

З появою HAVAL DARGO пов'язують появу нової автомобільної категорії 3/4, яка на шкалі класифікації автомобілів знаходиться між функціональністю міського SUV (2/4) та високою прохідністю справжнього позашляховика (4/4). Саме поєднання переваг двох різних категорій SUV в одній моделі робить HAVAL DARGO унікальним та не схожим на інших.

Через диференціацію новинка відкриває епоху персоналізованих позашляховиків, які можуть адаптуватися під різноманітний спосіб життя споживачів. Їдете на роботу або подорожуєте за містом, мчіться ідеальним шосе або намагаєтеся приборкати дике бездоріжжя – для DARGO немає різниці куди чи як, адже воно може рухатися вперед там, де інші зупиняються. І в цьому йому допомагає потужний набір позашляхових опцій: повний привід 4WD, блокування диференціала, система всебічного позашляхового забезпечення з 8 режимами водіння (ПЕКОК, ЕКО, СПОРТ, СНІГ, БРУД, ПОЛЕ, ГРАВІЙ, ВИБОЇНИ) та позашляховий круїз-контроль. Крім того, конструкція короткого переднього звису забезпечує більш точне керування автомобілем, а також значно покращує рівень прохідності транспортного засобу. Кліренс моделі складає 200 мм, кут заїзду - 24 °, а кут з'їзду - 30 ° і з такими параметрами можна сміливо вирушати туди, куди забажаєте.

Індивідуальність моделі чітко виражена також у сучасному урбаністичному дизайні з оригінальними геометричними формами, що підкреслюють відчуття потужної сили. Як стронгмен, він виглядає не лише домінантно, а й модно. Світлодіодна головна оптика стилізована під “око Землі”, м'язові бічні лінії, оформлення колісних арок декоративними заклепками та динамічні LED задні ліхтарі, виконані у футуристичному стилі Skyline, створюють неповторну дизайнерську ідентичність моделі, яка запалює серця з першого погляду.

Новинка-фьюжн: як дикий та потужний DARGO уособлює інтелектуальну вишуканість

Потрапивши на борт DARGO, відразу помічаєш вишуканий дизайн інтер'єру, що поєднує в собі відчуття майбутніх автомобільних технологій, що вже існують тут і зараз. Новий комфортабельний досвід водіння дарує триекранний інтелектуальний зв'язок, втілений в 10,25-дюймової панелі приладів, 12.3-дюймовому сенсорному екрані і проекційному дисплеї W-HUD. Ультрасучасний модуль перемикання передач, виконаний в інтелектуальному стилі, надає преміальності інтер'єру, а також забезпечує більш плавне та зручне керування.

Створений на новій платформі LEMON, DARGO, як і попередні інтелектуальні моделі HAVAL, застосовує функції автономного водіння рівня L2, забезпечуючи легше та безпечніше керування автомобілем. У базовій версії встановлено адаптивний інтелектуальний круїз-контроль, інтелектуальне управління в поворотах, система екстреного гальмування AEB, інформування про дорожні знаки (TSR), система допомоги під час руху в пробці (TJA) та система утримання в центрі смуги руху. У топовій версії додатково з'являється повністю автоматичний паркувальник, система запобігання зіткненню та перешкоди ззаду, а також система екстреного гальмування при виявленні перешкоди на перехресті.

Неповторний досвід водіння за кермом DARGO гарантований завдяки "гібридному" поєднанню комфортабельності міського кросовера та дикого характеру позашляховика 4х4. Новинка-фьюжн з'явиться в автосалонах HAVAL вже в березні і пропонуватиметься у двох комплектаціях High та TOP зі 192-сильним двигуном та автоматичною трансмісією 7DCT мокрого типу з подвійним зчепленням. Ціна на модель стартує від 960 596 грн.