Ryanair повністю зупинив продаж квитків із двох міст України

Лоукостер Ryanair зупинив продаж усіх квитків із Харкова та Херсона. Квитки неможливо забронювати на найближчі дати та літню навігацію, повідомляє Avianews.

Ірландський лоукостер Ryanair повністю зупинив продаж квитків із Харкова та Херсона.

При спробі забронювати переліт на найближчі дати або літню навігацію система авіакомпанії вказує, що немає доступних вильотів.

Раніше Ryanair планував залишити шість міжнародних маршрутів з Харкова: Будапешт, Бергамо, Вільнюс, Краків, Познань і Варшаву.

Маршрутна мережа лоукостера з Херсона включала польоти у Відень, Краків та Варшаву.

Аеропорт Харків знаходиться за 40 км від кордону з Росією, аеропорт Херсон — за 90 км від Криму.