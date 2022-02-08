Мокрий сніг та до +7°С: погода 9 лютого

Майже всю територію України накриє мокрим снігом, температура﻿ повітря буде триматися вище нуля.

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У середу, 9 лютого, майже по всій країні (крім східної частини) прогнозується денна температура від +3°С до +7°С. З просування на схід стовпчики термометрів будуть опускатись. Так, у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях вдень очікується від +2°С до +4°С. На сході – від -1°С до +2°С. Вночі на заході обіцяють від -2°С до +2°С, на півночі, півдні та в центральних областях від 0°С до -3°С, а на сході температура може знизитись до -4°С.

По всій території України очікується мінлива хмарність. У західних, північних, східних та частково центральних регіонах прогнозують мокрий сніг, в південній частині, в Полтавській і Дніпропетровській областях без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, на заході подекуди пориви 15-20 м/с. На дорогах, крім півдня, вночі та вранці місцями ожеледиця.

У столиці України, Києві﻿, 9 лютого стовпчики термометрів покажуть від +3°С до +5°С вдень та від -1°С до +1°С вночі, вітер 7-12 м/с.