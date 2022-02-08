NASA будує ракету для запуску з поверхні Марса

NASA уклало контракт на створення невеликої легкої ракети для запуску безпосередньо з поверхні Червоної планети, повідомляє Сьогодні.

Ракета Mars Ascent Vehicle призначена для збирання зразків гірських порід, відкладень та атмосфери.

Укладений із компанією Lockheed Martin Space договір наблизив американців до першого роботизованого польоту на Марс і назад.

Ціль польоту – безпечно доставити зразки на Землю. Цей крок врешті-решт допоможе відправити перших астронавтів на Червону планету так, щоб вони повернулися додому.

Ракета забере зразки у марсоходу NASA Perseverance. Коли контейнер із зразками буде закріплений, вона вирушить у зворотний політ.

Ракета доставить зразки на Землю на початку-середині 2030-х років. Розробити її непросто: корабель має бути досить міцним, щоб витримувати суворі марсіанські умови.

Він також повинен бути досить маленьким, щоб поміститися в модулі для вилучення проб. Запуск планується не раніше 2026 року.

Потенційна вартість проекту – 194 млн. доларів. Період дії починається не пізніше 25 лютого і триватиме шість років.