Goldman Sachs описав світову ситуацію із сировиною - "скінчилося все"

Ситуацію із сировиною у світі можна описати фразою «скінчилося все», тому що на сировинному ринку ф'ючерси на найближчі місяці б'ють рекорди вартості, повідомляє Газета.ru.

Про це в ефірі Bloomberg TV заявив керівник відділу сировинних досліджень у Goldman Sachs Джефф Каррі.

Каррі вважає, що ситуація нетипова і говорить про те, що покупці готові переплачувати, щоб негайно отримати товар. Зараз ціна на найближчі контракти вища, ніж на ф'ючерси з більш віддаленим постачанням. Хоча зазвичай все навпаки.

«Я займаюся цим уже 30 років, і ніколи не бачив таких ринків. У нас закінчилося все, чи то нафта, газ, вугілля, мідь, алюміній, можете назвати будь-що, у нас все закінчилося», — зазначив фахівець.

Ситуація з ф'ючерсами на нафту Brent також повністю підтверджує цей погляд. Так, вартість бареля на торгах 4 лютого перевищила рівень $93 уперше за останні вісім років. Загалом нафта з початку 2022 року зросла у ціні на 20%. Це пов'язано з дефіцитом пропозиції та відновленням попиту на пальне у світі.