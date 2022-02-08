Зеленський відповів Путіну на репліку "терпи, моя красуня"
Президент України Володимир Зеленський відповів президенту РФ Володимиру Путіна на фразу: "Подобається, не подобається – терпи, моя красуня". За його словами, Україна дійсно красуня, повідомляє РБК-Україна.
Про це Зеленський заявив на пресконференції президента після переговорів з лідером Франції.
Раніше такою фразою Путін прокоментував ставлення України до мінських угод.
"Тут є речі, з якими не посперечаєшся - Україна справді красуня, з приводу "моя" - мені здається, це вже перебір", - заявив Зеленський.
За його словами, Україна дуже терпляча, "бо це мудрість".
"Від нашого терпіння залежить ескалація. Ми захищаємо свою країну", - заявив Зеленський.