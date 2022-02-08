Україна та Франція домовилися про постачання 130 локомотивів Alstom

Глава Укрзалізниці Олександр Камишин та СЕО компанії Alstom Анрі Пупар-Лафарж підписали угоду про взаєморозуміння щодо постачання 130 локомотивів Alstom, повідомляє Новое время.

Україна та Франція домовилися про постачання 130 локомотивів французької компанії Alstom на загальну суму 900 млн євро.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у ході пресконференції із президентом Франції Емманюелем Макроном.

" Сьогодні ми фіналізували домовленості та перевели на практичну стадію реалізацію дуже важливого проєкт щодо постачання 130 локомотивів кампанії ALSTOM на суму 900 млн євро" , — заявив Зеленський.

Відповідну угоду підписали глава Укрзалізниці Олександр Камишин та СЕО компанії Alstom Анрі Пупар-Лафарж.

Він також додав, що фіналізовано домовленість про постачання в Україну 370 одиниць пожежно-рятувальної техніки на 300 млн євро.

Відповідні рамкові угоди було укладено у травні минулого року.

Раніше повідомлялося, що Alstom готовий локалізувати в Україні до 35% виробництва та обслуговування електровозів.

Alstom відкрила представництво в Україні у липні 2018 року та згодом підписала меморандум про взаєморозуміння з Укрзалізницею. Тоді повідомлялося, що французька компанія планує запропонувати УЗ локомотиви Prima T8, які можуть тягнути до 9000 т і рухатися зі швидкістю 120 км/год, та локомотиви Prima M4 BoBo для пасажирських перевезень.