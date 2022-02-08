Україна встановила історичний рекорд з експорту м’яса птиці

Україна у 2021 році оновила абсолютний рекорд за обсягами експорту м’яса птиці. У натуральному вираженні поставки продукції становили 459 тис. т. Роком раніше — 431 тис. т, повідомляє Новое время.

Вартість реалізації м’яса птиці на експорт зросла на 29%, сягнувши $716 млн (у 2020-му — $555 млн), повідомляє Національний науковий центр Інститут аграрної економіки.

В цілому у 2021 році Україні вдалося збільшити виручку від експорту м’яса та субпродуктів на 30% - до $846 млн. Крім зростання закордонних продажів м’яса птиці, фіксувалось і нарощування в сегменті замороженої яловичини, зазначив експерт Інституту Богдан Духницький.

Він зазначив, у 2021 році тривала подальша диверсифікація збуту м’яса та субпродуктів українського виробництва. Нині вітчизняна м’ясопродукція експортується до країн Близького Сходу, інших частин Азії, до країн Євросоюзу, СНД та Африки. При цьому частка країн ЄС у вартісному виразі склала 24%.

Характерною рисою 2021 року стало подальше посилення позицій Саудівської Аравії, яка ще у 2020 році вперше очолила рейтинг імпортерів українського м’яса.

Ця країна закуповує в Україні виключно м’ясо птиці. При цьому перші закупівлі вона зробила у 2015 році. А вже у 2020 році експорт українського м’яса птиці до Саудівської Аравії сягнув 83 тис. т на суму $136 млн. У 2021-му Саудівська Аравія закупила 101 тис. т української м’ясопродукції на $190 млн, збільшивши свою частку в українському експорті до 22,5%.

Нідерланди, які протягом 2017−2019 років очолювали топ-10 покупців українського м’яса, із часткою у 16,1% утримують друге місце — із обсягами закупівель близько 58 тис. т на суму $136 млн.

Значними є також частки Китаю (7,2%), ОАЕ (4,7%), Словаччини (4,7%), Азербайджану (3,9%), Білорусі (3,6%) та Казахстану (3,5%).

Загалом ці країни принесли дві третини доходів від продажів Україною м’яса на зовнішніх ринках.

При цьому протягом всього 2021 року українські експортери мали заборону на поставки курятини до Європейського Союзу з тих регіонів країни, де був виявлений пташиний грип, однак і це суттєво не вплинуло на підсумкові показники, підсумував Духницький.

Як повідомлялося, за підсумками 2021 року український експорт товарів та послуг становить $68,24 млрд (більше було лише у 2011−2012 роках).

Також повідомлялося, що у 2021 році Україна експортувала зернові культури на $12,35 млрд.