У Мінцифрі оцінили зростання криптоіндустрії в Україні

Криптоіндустрія в Україні за 2021 рік зросла вп'ятеро. Про це, посилаючись на заступника міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександра Борнякова під час виступу на Diia Summit, повідомляє УНІАН.

"Криптоіндустрія має стати потужним драйвером розвитку цифрової економіки України. Тільки за 2021 рік криптоіндустрія зросла в п'ять разів. Мені невідомі інші сфери економіки, які зростали б такими темпами", – сказав він.

За словами фахівця, тільки в блокчейн-екосистеми венчурні інвестори вклали 33 млрд доларів.