Брати Кличко закликали українців вступати до лав територіальної оборони

Мер столиці Віталій Кличко оприлюднив мобілізаційний ролик, щоб закликати українців вступати до лав територіальної оборони, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Вступайте до територіальної оборони! Захистимо Україну разом" , - звертається до громадян Кличко.

На відео можна побачити навчання підрозділів територіальної оборони Києва. Учасники навчань розповідають, чому вирішили записатися. Серед них - всесвітньо відомий боксер Володимир Кличко, який подав документи у мобілізаційному центрі 2-го лютого.

"Моя мотивація - любов до моєї країни, до мого міста, до моєї доньки, яка тут ходить до школи, до моєї родини. І це мотивує захищати Україну, мій дім" , - сказав Володимир Кличко.

Напередодні лідер "УДАРу", мер столиці Віталій Кличко на засіданні Київради закликав депутатів вступати до бригади територіальної оборони столиці.