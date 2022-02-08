Зустріч Зеленського та Макрона: основні моменти

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у вівторок обговорив мирний процес врегулювання на Донбасі, пише Александр Иваницкий, Корреспондент.

Президент зазначив, що Макрон багато робить для України.

"Мирний процес був одним із ключових питань наших сьогоднішніх переговорів. Ми очікуємо, що найближчим часом, згідно з домовленостями, досягнутими під час Паризького саміту ще у грудні 2019 року, ми зможемо провести наступні переговори лідерів Нормандської четвірки. Важливий крок на цьому шляху – активізація діалогу на рівні політичних радників. Була дуже успішна одна зустріч , ми розраховуємо на другу зустріч найближчими днями. заявив Зеленський.

У свою чергу, Макрон повідомив, що Франція та Німеччина віддані зусиллям посередництва, щоб "покласти край українському конфлікту" . Він розповів, що президент РФ Володимир Путін збирається "продовжити виконувати Мінські угоди", і Зеленський також підтвердив такі наміри.

Президент Франції не став заглиблюватися в деталі, але сказав, що "процес має просуватися незалежно від того тиску, який сьогодні чиниться на кордонах України" .

Макрон також заявив, що готуються нові механізми гарантування безпеки, які потрібно реалізувати в найближчий місяць.

Отже, тези Зеленського:

спільне бачення з Францією викликів з безпеки, які потребують нових підходів;

необхідність економічної підтримки України;

зустріч лідерів "нормандської четвірки", яка може відбутися найближчим часом.

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