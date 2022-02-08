Зеленський заявив, що вперше чує про "фінляндизацію" України

Президент України Володимир Зеленський у ході прес-конференції з президентом Франції Еммануелем Макроном заявив, що він уперше чує про "фінляндизацію" України, повідомляє Новое время.

"Фінляндизація України? Уперше таке чую. Ми ж не пропонуємо нікому українізацію цієї чи іншої держави. Мені здається, що кожна країна суверенна – цим і прекрасна" , – сказав він.

У свою чергу, Макрон заявив, що не використовував слово "фінляндизація" щодо України.

ЗМІ раніше повідомляли, що однією з тем переговорів Макрона та Путіна була так звана "фінляндизація" України. Це передбачає закріплення поза нею позаблокового статусу.