Зеленський відповів на погрози Лукашенку щодо блекауту

Президент України Володимир Зеленський відповів на погрози лідера Білорусі Олександра Лукашенка щодо припинення постачання електроенергії, повідомляє Depo.ua.

За його словами, від таких дій Білорусі насамперед постраждають прості люди.

"У нас із Білоруссю товарообіг 6 мільярдів доларів, з яких 1,5 мільярда експортує туди Україна, а 4,5 мільярда – Білорусь. Коли країни починають обмежувати торгівлю одна з одною, хто від цього страждає? Насамперед прості люди. Якщо є бажання в кам'яний вік перейти, можна зробити так, але постраждають, на жаль, люди", – наголосив він.

Напередодні Лукашенко пригрозив Україні припинити постачання електроенергії у разі початку війни з Росією. Крім цього, де-факто президент Білорусі пригрозив припинити постачання паливно-мастильних матеріалів.