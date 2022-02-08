П'ятеро росіян, будівельників АЕС у Бангладеш померли за 11 днів

У Бангладеш місцева поліція розпочала розслідування після того, як у провінції Пабна за останні 11 днів померли одразу п'ятеро росіян, повідомляє Лента.Ру.

Начальник поліцейської дільниці Ішварді заявив, що за підсумками розтину тіл померлих нічого підозрілого виявлено не було. Зокрема, було встановлено, що один із росіян страждав на захворювання серця, а інший вживав наркотики. Проте, зазначив представник поліції, розслідування буде продовжено.

Будівництво АЕС «Руппур» розпочалося у 2013 році за 160 кілометрів від столиці Бангладеш міста Дакка. Передбачається, що перший блок електростанції запрацює вже 2023 року, а другий — 2024-го.