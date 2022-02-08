Тимошенко про виконання Мінських угод: "Навіть не думайте!"

Щоб упоратися з викликами, які постали останнім часом, Україні потрібно стати сильною: припинити штучний соціально-економічний геноцид усередині країни, а також вимагати виконання Будапештського меморандуму, який захистить територіальну цілісність.﻿ Про це, із посиланням на соцмережу лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Очевидно, що Київ знову намагаються примусити до виконання неприйнятних Мінських домовленостей. Скажу зрозумілою мовою - навіть не думайте!" - застерегла Юлія Тимошенко.

Вона вкотре наголосила, що реалізація Мінських домовленостей стане державною зрадою та замахом на саме існування країни.

"Українці цього ніколи не допустять і не пробачать. І політичний притулок в Росії засвітить не лише тим, хто організував підписання ганебних угод із терористами, а й тим, хто ризикне їх втілити" , – вважає лідер "Батьківщини".

На її думку, відновлення територіальної цілісності та миру можна досягти через примус всіх підписантів до виконання Будапештського меморандуму та негайне припинення штучного соціально-економічного геноциду, який триває останні вісім років.