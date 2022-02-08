ВВП України у 2021 р. виріс на 3,2%

Зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2021 році склало 3,2%. Про це перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свиріденко поінформувала під час зустрічі з компаніями Європейської бізнес-асоціації (ЄБА), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як зазначається на сайті Мінекономіки у вівторок, доларовий ВВП України 2021-го досяг історичного максимуму і становив минулого року майже $200 млрд.

Як повідомлялося, у першому кварталі 2021 року Держстат зафіксував спад української економіки на 2,2%, після чого у другому та третьому кварталах вона зросла відповідно на 5,7% і 2,7%, причому обидва рази Держстат покращував попередню оцінку на 0, 3 процентні пункти. За підсумками четвертого кварталу 2021 року Держстат повідомив про зростання реального ВВП на 5,9%.

Нацбанк оцінив зростання ВВП України загалом за 2021 рік у 3%, тоді як, на думку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, він перевищив цей показник.

Згідно з умовами ВВП-варрантів, які були випущені в рамках реструктуризації держборгу України в 2015 році замість єврооблігацій на номінальну суму близько $3 млрд 239,32 млн, якщо приріст ВВП за рік буде нижчим за 3% або реальний ВВП буде меншим за $125,4 млрд, то виплат із паперів не буде. У разі, якщо приріст реального ВВП становитиме від 3% до 4%, виплата за паперами становитиме 15% перевищення показника ВВП над 3%, а якщо вище 4% – то ще плюс 40% перевищення показника ВВП над 4%. Крім цього, з 2021 до 2025 року платежі обмежені 1% ВВП. Відсутність будь-яких обмежень щодо виплат після 2025 року у разі швидкого зростання ВВП критикувалася окремими політиками та експертами всередині країни.