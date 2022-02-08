Депутат Кузьміних явився на засідання ВАКС

Викритий на хабарництві народний депутат Сергій Кузьміних явився на засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС) з розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Після перерви в судовому засіданні у вівторок для ознайомлення адвоката з клопотанням Кузьміних явився на судове засідання.

Адвокат Кузьміних Лариса Криворучко заявила відвід секретареві судового засідання у зв'язку з порушенням норм КПК.

Раніше на засідання у вівторок депутат не прийшов, його адвокат повідомила, що він поїхав до Житомира по свій паспорт, і попросила про участь свого клієнта в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу в режимі відеоконференції. ВАКС прохання адвоката відхилив і надав їй час до 16.00 вівторка для ознайомлення з матеріалами клопотання.

Представник обвинувачення в процесі повідомив, що сторона захисту відмовилася від вручення клопотання про обрання запобіжного заходу. Також була спроба вручити клопотання в понеділок після засідання, але Кузьміних і захисник відмовилися від отримання документа.

7 лютого НАБУ повідомило про затримання оголошеного у розшук народного депутата України Сергія Кузьміних, викритого на отриманні 558 тис. грн неправомірної вигоди. Засідання щодо обрання запобіжного заходу мало відбутися в понеділок.

Сторона обвинувачення має намір просити суд про арешт Кузьміних із альтернативою застави.