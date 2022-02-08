Україна арештувала 14 російських літаків компанії "Газпрому"

Херсонський міський суд заарештував 14 російських літаків за польоти до окупованого Криму. Вони належать компанії "Газпром-авіа" (100% акцій якої контролює "Газпром") та перевозили пасажирів до закритого пункту пропуску "Сімферополь-авіа", повідомляє Обозреватель.

Наголошується: літаки визнані знаряддями скоєння злочинів.

Зазначається, що літаки заарештовані у рамках кримінальних проваджень, відкритих за низкою статей. Зокрема:

порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї;

державна зрада;

незаконне переправлення осіб через державний кордон України;

порушення правил міжнародних польотів

Також слідство встановило, що не менш, ніж 37 російських авіакомпаній регулярно літають до АР Крим, порушуючи українське законодавство. Всього за клопотанням прокуратури автономії накладено арешти на 263 повітряні судна, які здійснювали перельоти до окупованого півострова.

Українські правоохоронці час від часу повідомляють про нові арешти літаків російських авіакомпаній за незаконні польоти до окупованого Криму. Наприклад, на початку грудня 2021 року Україна наклала арешт на 13 літаків російського авіаперевізника "Авіакомпанія Смартавіа".