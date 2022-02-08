ЦБ Польщі підвищив облікову ставку на 0,5 п.п. – до 2,75% річних

Рада з грошово-кредитної політики Центрального банку Польщі підвищила облікову ставку на 0,5 процентних пункти (п.п.) – до 2,75%, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Рішення набирає чинності з 9 лютого, про це йдеться у прес-релізі центробанку.

Вказується, що Рада також підвищила на 0,5 п.п. ломбардну ставку (до 3,25% річних), депозитну ставку (до 2,25% річних), ставку переобліку (до 2,80% векселів на річній основі) та дисконтну ставку (до 2,85% векселів на річній основі).

Як повідомлялося, Рада з грошово-кредитної політики Польщі 4 січня 2022 року підвищила процентні ставки на 0,5%, внаслідок чого базова процентна ставка Національного банку Польщі збільшилася з 1,75% до 2,25%.